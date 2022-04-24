Действие льготной ипотеки для IT-специалистов распространяется только на новостройки

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Льготная ипотека для IT-специалистов будет распространяться только на первичный рынок жилья, заявил замгендиректора «ДОМ.РФ» Алексей Ниденс.

«Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для IT-специалистов начнёт работать в мае. Она будет действовать на новостройки», — цитирует его ТАСС.

По словам Ниденса, «ДОМ.РФ» будет выступать в качестве оператора этой программы.

Ранее Минцифры сообщило, что подготовлен проект постановления о льготной ипотеке, которую получат IT-специалисты.

В марте и в целом в I квартале 2022 года в Москве заключили рекордное количество ипотечных сделок.

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