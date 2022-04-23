Кабмин утвердил проект возмещения расходов авиакомпаниям для перевозок по России

Правительство одобрило проект возмещения операционных расходов отечественных авиакомпаний для осуществления внутренних перевозок в условиях санкций.

«Министру транспорта Российской Федерации В.Г. Савельеву взять под личный контроль реализацию программы частичной компенсации расходов перевозчиков на пассажирские авиаперевозки внутри страны», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Правительство также одобрило проект по выделению Росавтодору средств на обеспечение дорожной деятельности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение 100 млрд рублей российским авиакомпаниям для частичной компенсации расходов на полёты внутри страны.