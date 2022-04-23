МВД: выданное с нарушениями гражданство можно будет прекратить в течение 10 лет

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Прекращение российского гражданства в связи с нарушениями, допущенными при приёме в него, будет ограничено десятилетним сроком, сообщает пресс-центр МВД России.

«Устанавливаемый законопроектом десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства России в связи с нарушениями, допущенными в процессе приёма в гражданство России, не будет распространяться на случаи прекращения гражданства России в связи с совершением преступлений», — цитирует ТАСС пресс-центр.

Отмечается, что данные основания применяются в отношении лиц, которые приобрели гражданство в порядке приёма.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит на 1 января 2023 года срок, когда госслужащие должны будут отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство.

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