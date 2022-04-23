Роспотребнадзор усиливает контроль за ситуацией с весенним половодьем

Роспотребнадзор усилил надзор за эпидемиологически значимыми объектами в 30 российских регионах, где развивается ситуация с весенним половодьем.

«Роспотребнадзором усилен федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за эпидемиологически значимыми объектами в 30 субъектах Российской Федерации, где активно развивается ситуация с весенним половодьем», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Роспотребнадзор принимает участие в проверках готовности систем водоснабжения и водоотведения к периоду весеннего половодья.

Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель и директор Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России, рассказал, что весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена.