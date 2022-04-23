Мавзолей Ленина закрывают для посетителей с 23 апреля по 16 мая

Мавзолей Владимира Ленина временно закроют для посетителей с 23 апреля в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвящённых празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, допуск посетителей в мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у кремлёвской стены с 23 апреля по 16 мая 2022 года осуществляться не будет», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что жители Московской области могут бесплатно распечатать в МФЦ портреты для штендеров к акции «Бессмертный полк».

До этого Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.