В Челябинской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании

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В Челябинской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. В текущем сезоне в регионе будет работать 778 лагерей, в том числе 699 дневного пребывания, 66 загородных, десять палаточных, три лагеря труда и отдыха.
В Челябинской области рассказали о подготовке к летней оздоровительной кампании
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как ожидается, лагеря примут 157 тыс. детей.

Проверка готовности начнётся с 10 мая. Её проведут специалисты Роспотребнадзора.

«Потребность в летнем оздоровительном детском отдыхе внутри региона будет только расти, поэтому поставлена задача увеличивать количество детских лагерей. Мы будем вкладывать финансовые ресурсы в реновацию уже действующих учреждений», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана в 2022 году выделили из регионального бюджета 1,7 млрд рублей на программу отдыха и оздоровления детей.

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