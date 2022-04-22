Минздрав России утвердил новый порядок диспансеризации взрослого населения

Министерство здравоохранения России утвердило новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми», — говорится в документе.

Как уточняется, диспансерное наблюдение подразумевает периодическое обследование пациентов с хроническими заболеваниями и функциональными расстройствами для своевременного выявления и предупреждения осложнений и обострений заболеваний.

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