В Кировской области рассказали о новой выплате для детей

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Новую выплату в Кировской области могут получить около 58 тыс. детей, заявили в правительстве региона.
В Кировской области рассказали о новой выплате для детей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает progorod43.

Депутаты поддержали проект закона, инициированного губернатором Игорем Васильевым. Предусмотрена выплата для полных семей с детьми 8—17 лет.

Как отметила министр социального развития региона Ольга Шулятьева, право на такую выплату имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума в 11 262 рубля.

Для получения средств необходимо подать заявление с 1 мая через портал госуслуг, ПФР или МФЦ.

Ранее, как сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с детскими садами в республике.

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