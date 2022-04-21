В Кировской области рассказали о новой выплате для детей
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Об этом сообщает progorod43.
Депутаты поддержали проект закона, инициированного губернатором Игорем Васильевым. Предусмотрена выплата для полных семей с детьми 8—17 лет.
Как отметила министр социального развития региона Ольга Шулятьева, право на такую выплату имеют семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума в 11 262 рубля.
Для получения средств необходимо подать заявление с 1 мая через портал госуслуг, ПФР или МФЦ.
Ранее, как сообщал «Крыминформ», глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал ситуацию с детскими садами в республике.