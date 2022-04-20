Власти Калининграда просят не ограничивать автоперевозки из Европы в ответ на санкции

Власти Калининградской области просят не ограничивать европейские автоперевозки в ответ на рестрикции Евросоюза, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Я просил бы учитывать, что нас не надо ограничивать в возможности завозить что-то европейскими перевозчиками», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Алиханов подчеркнул, что для Калининградской области в настоящее время это «единственная возможность получать некоторые товары».

«Нам бы... очень не хотелось ограничения в автоперевозках, потому что мы достаточно много всего ввозим из Европы», — отметил он.

Ранее Алиханов заявил, что контроль транзита, усиленный Литвой с начала военной спецоперации России на Украине, в настоящее время вернулся к обычному режиму.