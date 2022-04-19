Число пользователей турсервиса Russpass достигло 3 млн

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Количество пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Число пользователей турсервиса Russpass достигло 3 млн
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Об этом сообщает ИА REGNUM.

«Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до 3 млн пользователей. Число партнёров проекта тоже растёт, сейчас их уже 1,7 тыс. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи», — сказала Сергунина.

По её словам, в числе самых популярных функций Russpass — бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей, подбор готового тура.

Ранее, как сообщало ФАН, в управлении туризма Севастополя назвали самые интересные направления для туристов.

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