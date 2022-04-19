Диетолог Барредо рассказала о полезных и вредных макаронах

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Врач-эндокринолог, диетолог Алёна Барредо рассказала о полезных и вредных макаронах.
Диетолог Барредо рассказала о полезных и вредных макаронах
  • Gettyimages.ru
  • © Iza Łysoń / 500px

«Макароны группы A считаются безопасным продуктом, поскольку являются «медленными» углеводами, у них низкий гликемический индекс, что не повлечёт инсулиновых, гликемических качелей после их употребления», — заявила она в беседе с Пятым каналом, говоря о продукции из твёрдых сортов пшеницы.

Макароны группы В производят из мягких сортов пшеницы. Как отметила Барредо, гликемический индекс у таких продуктов очень высокий.

«Глюкоза очень быстро повышается, изменяется метаболизм, углеводный обмен, меняется липидный профиль и обмен, что в целом отрицательно влияет на организм», — пояснила она.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU выразила мнение, что овсянка — «кладезь всех микроэлементов».

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