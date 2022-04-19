Самым популярным туристическим объектом в Удмуртии в 2021 году назвали музей-усадьбу Чайковского

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Самым популярным туристическим объектом в Удмуртии в 2021 году назвали музей-усадьбу Петра Чайковского. Культурное учреждение приняло 89 тыс. человек.
Самым популярным туристическим объектом в Удмуртии в 2021 году назвали музей-усадьбу Чайковского
  • Gettyimages.ru
  • © andresr

Как сообщает интернет-издание «Сусанин», об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на ежегодном отчёте в Госсовете.

В прошлом году культурные и туристические учреждения региона приняли 583 тыс. туристов, что на 61% превышает показатель 2020 года.

Среди муниципалитетов большим спросом пользовались Завьяловский, Шарканский, Глазовский и Юкаменский районы.

Также стало известно, что туристическую привлекательность Челябинской области обсудили на онлайн-пресс-конференции в пресс-центре «Гранада Пресс», передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Как отметил заместитель губернатора Егор Ковальчук, в 2021 году по региону путешествовали 3,62 млн туристов. Особой популярностью пользуются национальные парки, отдых на природе, санатории и курорты, а также культурно-познавательный и промышленный туризм.

Ранее в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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