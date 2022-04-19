В Кировской области отменили масочный режим

В Кировской области с понедельника, 18 апреля, отменили масочный режим.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Соответствующее решение принято в связи со стабильным снижением числа заболевших COVID-19. На понедельник выявлено 65 новых случаев коронавируса.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 9434 случая заболевания COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по охране здоровья Федот Тумусов напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.