Аналитик Кусков напомнил о способах защиты данных банковских карт от мошенников

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Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков напомнил о способах защиты данных банковских карт от мошенников.
Аналитик Кусков напомнил о способах защиты данных банковских карт от мошенников
  • РИА Новости

В беседе с «Радио 1» он заявил, что прежде всего не следует переходить по ссылкам, присланным в смс или электронном письме. Также рекомендуется использовать только установленные на телефоне приложения.

«Если вас просят сообщать какие-то данные карты, опять же этого лучше не делать. Потому что действительно мошенники могут получить от вас исчерпывающую информацию, поэтому просто не нужно совершать каких-то шагов, лучше всегда позвонить в кол-центр и спросить человека, который занимается консультированием, что и как нужно сделать», — сказал Кусков.

По его словам, если телефон украден, нужно действовать очень быстро: заявить об этом и в правоохранительные органы, и в банк.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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