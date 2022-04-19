В Подмосковье рассказали о подготовке к организации детского отдыха в лагерях

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Первая смена в детских лагерях Московской области стартует 25 мая. Всего летом 2022 года более 100 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях региона.
В Подмосковье рассказали о подготовке к организации детского отдыха в лагерях
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Как сообщает издание «Вести Подмосковья», об этом заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева в ходе еженедельного совещания губернатора с правительством.

В общей сложности в области работает 114 детских лагерей. Средняя стоимость путёвки за 21 день составит 54 тыс. рублей.

Как ранее передавало «Крыминформ», в Крыму смягчили антикоронавирусные ограничения на работу детских лагерей.

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