В Подмосковье рассказали о подготовке к организации детского отдыха в лагерях

Первая смена в детских лагерях Московской области стартует 25 мая. Всего летом 2022 года более 100 тыс. детей смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях региона.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», об этом заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева в ходе еженедельного совещания губернатора с правительством.

В общей сложности в области работает 114 детских лагерей. Средняя стоимость путёвки за 21 день составит 54 тыс. рублей.

Как ранее передавало «Крыминформ», в Крыму смягчили антикоронавирусные ограничения на работу детских лагерей.