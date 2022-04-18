Экономист Данилов прокомментировал концепцию развития оптовых продовольственных рынков

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Кандидат экономических наук Александр Данилов прокомментировал концепцию развития оптовых продовольственных рынков.
Экономист Данилов прокомментировал концепцию развития оптовых продовольственных рынков
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«Думаю, что идея создания оптовых рынков очень правильная, своевременная и актуальная. Уверен, что если всё будет хорошо работать, а здесь очень много нюансов — от правовых до логистических, — то такие рынки в скором времени станут популярными и завоюют доверие россиян», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Данилов, это и огромная помощь для производителей.

Со своей стороны, директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с НСН назвал концепцию замечательной идеей.

«Она будет способствовать развитию цивилизованного рынка, снижению цен, устранению лишних цепочек посредников и установлению справедливых цен для продавца и покупателя. Так работает весь цивилизованный мир», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами сообщил об утверждении концепции развития оптовых продовольственных рынков.

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