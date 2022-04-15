Опрос: 64% россиян испытывают связанные с работой страхи

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Опрос образовательной платформы Skillbox показал, что большинство россиян (64%) испытывают нервозность из-за работы. Так, 66,9% респондентов не понимают, как будет развиваться их карьера в новых условиях, а 38% боятся увольнения.
Опрос: 64% россиян испытывают связанные с работой страхи
  • Gettyimages.ru

Как пишет «Газета.Ru», 56,5% опрошенных считают, что нынешняя ситуация в стране может негативно повлиять на сферу их занятости.

Больше остальных переживают представители финансовой отрасли (18,6%), торговли (13,9%), рекламы, маркетинга, PR, IT, телеком и промышленности — по 11,6% соответственно.

Также 29,2% россиян считают, что их профессия может рано или поздно стать невостребованной.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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