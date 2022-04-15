Опрос: 64% россиян испытывают связанные с работой страхи
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Как пишет «Газета.Ru», 56,5% опрошенных считают, что нынешняя ситуация в стране может негативно повлиять на сферу их занятости.
Больше остальных переживают представители финансовой отрасли (18,6%), торговли (13,9%), рекламы, маркетинга, PR, IT, телеком и промышленности — по 11,6% соответственно.
Также 29,2% россиян считают, что их профессия может рано или поздно стать невостребованной.
Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.