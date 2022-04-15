Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев
- AP
«В связи с прибытием на территорию Владивостокского городского округа граждан Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ЛНР, ДНР, вынужденно покинувших территории (проживания)... администрация города Владивостока постановляет ввести режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поезд с более чем 300 вынужденными беженцами с Украины и из Донбасса отправился из Таганрога в Приморский край.
Как уточняется, их прибытие ожидается на следующей неделе.
В регионе для беженцев подготовили 14 пунктов временного размещения.