Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины. Об этом говорится в тексте постановления администрации Владивостока.

«В связи с прибытием на территорию Владивостокского городского округа граждан Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ЛНР, ДНР, вынужденно покинувших территории (проживания)... администрация города Владивостока постановляет ввести режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезд с более чем 300 вынужденными беженцами с Украины и из Донбасса отправился из Таганрога в Приморский край.

Как уточняется, их прибытие ожидается на следующей неделе.

В регионе для беженцев подготовили 14 пунктов временного размещения.