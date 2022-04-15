Косметолог Андриянова перечислила процедуры по утреннему уходу за лицом и телом
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С утра необходимо проводить пятиминутный самомассаж лица и тела, после чего принимать контрастный душ с маслом или гелем для душа, сказала специалист в беседе с «Известиями».
Натощак следует выпивать стакан воды комнатной температуры с корицей, куркумой или лимоном.
Благодаря этому улучшаются цвет лица, самочувствие и увеличивается запас энергии.
Перед выходом из дома врач посоветовала наносить на лицо и шею солнцезащитный крем SPF (30—50).
Если добавить к этому десять минут йоги, утреннюю пробежку или прогулку (например с собакой), можно успешно запустить обмен веществ и лимфодренаж, добавила Андриянова.
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