Специалист по IT-безопасности Седов назвал способ защитить хранящиеся на сервисах Google данные

Эксперт по информационной безопасности Олег Седов порекомендовал в условиях санкций западных государств в отношении России пользователям почтового сервиса Gmail и облачного хранилища Google Drive сделать копии важных документов и сохранить их на физических носителях.

Это связано с тем, что корпорация Google может ограничить количество сервисов, доступных пользователям из России. Например, сервис Google One уже перестал принимать от россиян платежи для продления подписки на облачное хранилище, сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Как специалист по безопасности, я всегда рекомендовал хранить копии важных документов не только в облачных хранилищах, но и на физических носителях, делать регулярные бэкапы (резервное копирование данных. — RT). Сегодня снова выступлю с тем же советом: лучше забрать всю важную для вас информацию, хранящуюся на бесплатных сервисах, в том числе компании Google (электронная почта и облачное хранилище. — RT)», — отметил Седов.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.