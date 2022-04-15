Юрист Красовская рассказала о выплатах пенсионерам и малообеспеченным семьям в мае

Короткая ссылка
Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, какие новые выплаты гражданам установили российские регионы в начале мая.
Юрист Красовская рассказала о выплатах пенсионерам и малообеспеченным семьям в мае
  • РИА Новости

В частности, в беседе с Life.ru она рассказала о выплатах, приуроченных ко Дню Победы. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе отдельным категориям пенсионеров выплатят по 20 тыс. рублей. К ним относятся, в частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда.

Труженики тыла и определённые категории военных получат 10 тыс. рублей. В других регионах размер выплат и перечень получателей отличается.

Также с 1 мая в ПФР начнут принимать заявления на новую выплату семьям с низким доходом. Речь идёт о пособии на детей от восьми до 17 лет.

Ранее телеканал«360» передавал, что малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет в Московской области получат спецвыплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить