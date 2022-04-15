Юрист Красовская рассказала о выплатах пенсионерам и малообеспеченным семьям в мае

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, какие новые выплаты гражданам установили российские регионы в начале мая.

В частности, в беседе с Life.ru она рассказала о выплатах, приуроченных ко Дню Победы. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе отдельным категориям пенсионеров выплатят по 20 тыс. рублей. К ним относятся, в частности, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда.

Труженики тыла и определённые категории военных получат 10 тыс. рублей. В других регионах размер выплат и перечень получателей отличается.

Также с 1 мая в ПФР начнут принимать заявления на новую выплату семьям с низким доходом. Речь идёт о пособии на детей от восьми до 17 лет.

Ранее телеканал«360» передавал, что малообеспеченные семьи с детьми от восьми до 17 лет в Московской области получат спецвыплаты.