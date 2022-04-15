Голикова выразила надежду на отсутствие дефицита лекарств в России

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Вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что россияне не будут испытывать дефицита лекарственных препаратов.

«Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены», — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в российских регионах должен проводиться постоянный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и лекарства.

Кроме того, правительство упростило процедуру государственной регистрации медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита.

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