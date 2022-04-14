В Госдуме прокомментировали рост спроса на отечественную технику в России

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что спрос на российскую бытовую технику внутри страны вырос благодаря повышению качества отечественной продукции, а также из-за подорожания импортных товаров на фоне санкций.
В Госдуме прокомментировали рост спроса на отечественную технику в России
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«Иностранная бытовая техника выросла в цене, и она стала больше в дефиците в связи с санкциями, в связи со сложностями транспортной логистики, а российская — производится. Она в больших объёмах может производиться. Это делает её более конкурентоспособной по цене», — сказал он в беседе с Life.ru.

Отечественные покупатели предпочитают российскую технику, аналогичную импортной, также из-за высокого качества, резюмировал Аксаков.

Ранее основатель компании Tonka Perfumes Moscow Мира Бруман в беседе с НСН рассказала о влиянии антироссийских санкций на бизнес.

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