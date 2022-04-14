В ЦБ России сообщили о росте числа кибератак на финорганизации с конца февраля

С конца февраля число крупных кибератак на российские финорганизации выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев.

«С 24 февраля по 12 апреля произошло 265 кибератак, то есть увеличение в 22 раза», — цитирует его ТАСС.

Зубарев уточнил, что с начала года таких прецедентов было всего 12.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.

По данным Positive Technologies, частота использования шпионского ПО для кражи данных россиян c I квартала увеличилась на 17%.