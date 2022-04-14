В ЦБ России сообщили о росте числа кибератак на финорганизации с конца февраля

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С конца февраля число крупных кибератак на российские финорганизации выросло в 22 раза по сравнению с началом года, заявил зампредседателя Банка России Герман Зубарев.
В ЦБ России сообщили о росте числа кибератак на финорганизации с конца февраля
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«С 24 февраля по 12 апреля произошло 265 кибератак, то есть увеличение в 22 раза», — цитирует его ТАСС.

Зубарев уточнил, что с начала года таких прецедентов было всего 12.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности. 

По данным Positive Technologies, частота использования шпионского ПО для кражи данных россиян c I квартала увеличилась на 17%.

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