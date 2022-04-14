СМИ: В марте россияне приобрели лекарств на 134 млрд рублей
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Такая тенденция связана не столько с удорожанием препаратов, сколько с ажиотажным спросом: в натуральном выражении продажи выросли в два раза — до 427 млн упаковок за месяц, пишут «Известия».
Как отмечается, больше всего спрос вырос на один из кардиологических препаратов, на активированный уголь и на один из видов пищеварительных ферментных средств.
Ранее, по сообщениям телеканала «360», председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в Московской области нет.