СМИ: В марте россияне приобрели лекарств на 134 млрд рублей

Россияне в марте приобрели лекарств на 134 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом 2021 года соответствующие траты населения увеличились в 2,6 раза. Это следует из данных системы цифровой маркировки «Честный знак».

Такая тенденция связана не столько с удорожанием препаратов, сколько с ажиотажным спросом: в натуральном выражении продажи выросли в два раза — до 427 млн упаковок за месяц, пишут «Известия».

Как отмечается, больше всего спрос вырос на один из кардиологических препаратов, на активированный уголь и на один из видов пищеварительных ферментных средств.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что угрозы срыва поставок жизненно важных лекарств в Московской области нет.