Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменён

В Мировом энергетическом совете сообщили об отмене 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге.

«Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменён. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — сообщили ТАСС в организации.

Мероприятие должно было состояться в октябре 2022 года.

В рамках конгресса анонсировали представление концепции развития энергетики города будущего, а также инновационные разработки, проекты и достижения петербургских производителей и разработчиков в энергетической сфере.