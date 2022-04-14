Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменён

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В Мировом энергетическом совете сообщили об отмене 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге.
Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменён
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Golubovich

«Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменён. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится», — сообщили ТАСС в организации.

Мероприятие должно было состояться в октябре 2022 года.

В рамках конгресса анонсировали представление концепции развития энергетики города будущего, а также инновационные разработки, проекты и достижения петербургских производителей и разработчиков в энергетической сфере.

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