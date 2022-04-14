Психотерапевт Обложко назвал идеальный продукт для заедания стресса
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«Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно... Гораздо более простая стратегия — успокаивать себя едой, но правильной. Например, можно выпить пектиновый компот», — сказал Обложко в беседе с радио Sputnik.
По его словам, такой напиток обладает отрицательным питательным действием и подавляет тягу к еде.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.