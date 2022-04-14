В МГИМО не намерены отчислять студентов из недружественных для России стран
«Мы всегда относились и относимся к нашим иностранным студентам с большим уважением и заботой, из какой бы страны они ни прибыли на обучение», — приводит ТАСС его слова в преддверии конференции «Цифровые международные отношения — 2022»
Торкунов добавил, что иностранные студенты являются членами семьи МГИМО и всегда могут рассчитывать на поддержку альма-матер.
«Убеждён, что принадлежность к той или иной стране не может служить причиной для отчисления или дискриминации в любой другой форме», — отметил ректор.
Ранее декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сарданян в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о случаях прекращения сотрудничества с вузами западных стран из-за ситуации на Украине.