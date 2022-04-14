Ректор МГИМО заявил, что на смену блокируемых в России соцсетей придут новые площадки
«Как говорится, природа не терпит пустоты, и на место уходящих социальных сетей придут новые, поэтому соответствующая работа всегда будет востребована», — приводит ТАСС его слова в преддверии конференции «Цифровые международные отношения — 2022».
Торкунов добавил, что переход к формированию региональных сегментов распространения информации «отражает тенденцию к становлению многополярного мира».
Ранее социальная сеть «ВКонтакте» продлила крупнейшую программу поддержки авторов в истории компании.