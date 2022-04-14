Ректор МГИМО заявил, что на смену блокируемых в России соцсетей придут новые площадки

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На смену блокируемых в России социальных сетей придут новые площадки, на данный момент происходит процесс перехода от унификации к формированию более выраженных страновых и региональных сегментов информационного пространства. Об этом заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Как говорится, природа не терпит пустоты, и на место уходящих социальных сетей придут новые, поэтому соответствующая работа всегда будет востребована», — приводит ТАСС его слова в преддверии конференции «Цифровые международные отношения — 2022».

Торкунов добавил, что переход к формированию региональных сегментов распространения информации «отражает тенденцию к становлению многополярного мира».

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