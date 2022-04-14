Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей в России малый и средний бизнес

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей в России предприятия малого и среднего бизнеса.

«Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идёт импорт), догадайтесь с трёх раз», — приводит РИА Новости её слова на заседании Совфеда.

Матвиенко призвала привлечь к производству представителей малого и среднего бизнеса, которые «наклепают этих гвоздей столько, что завалит всю Россию».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 3,7 млрд рублей на модернизацию промышленности в регионах.

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