ЦРПТ: дефицита ибупрофена после ухода из России Reckitt Benckiser не возникнет

В России не возникнет риска дефицита ибупрофена на фоне ухода с российского рынка компании Reckitt Benckiser, владеющей брендом Nurofen, заявил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«В России достаточный запас препаратов на основе ибупрофена, производство не останавливается, рисков дефицита не наблюдается. Это следует из данных системы маркировки «Честный знак», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным системы, производство и импорт препаратов для отечественного рынка продолжается в достаточных объёмах — этим занимаются 40 производителей и импортёров.

Ранее стало известно о запуске процесса передачи бизнеса в России британской компанией Reckitt Benckiser, владеющей такими брендами, как Nurofen, Strepsils и Durex.