ЦРПТ: дефицита ибупрофена после ухода из России Reckitt Benckiser не возникнет
- Gettyimages.ru
- © Marko Geber
«В России достаточный запас препаратов на основе ибупрофена, производство не останавливается, рисков дефицита не наблюдается. Это следует из данных системы маркировки «Честный знак», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным системы, производство и импорт препаратов для отечественного рынка продолжается в достаточных объёмах — этим занимаются 40 производителей и импортёров.
Ранее стало известно о запуске процесса передачи бизнеса в России британской компанией Reckitt Benckiser, владеющей такими брендами, как Nurofen, Strepsils и Durex.