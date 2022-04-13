Организатор свадеб Трохинина рассказала о способах сэкономить на выездной церемонии

Организатор мероприятий Анастасия Трохинина в эфире «Радио 1» рассказала о способах сэкономить на выездной свадебной церемонии с учётом её популярности в России.

По словам Трохининой, в среднем в Подмосковье стоимость выездной церемонии начинается от 35 тыс. рублей, верхнего предела нет. Для того чтобы сэкономить, эксперт рекомендует консультироваться с профессионалом, который структурирует смету.

«Салют можно заменить бенгальскими огнями, и это тоже будет очень празднично и эффектно, а на фотографиях и видео будет смотреться гораздо лучше, чем салют», – посоветовала организатор свадеб.

Вместе с тем Трохинина рекомендовала не экономить на хорошем ведущем и месте проведения торжества.

Она посоветовала бронировать хорошее место за полгода — этого времени хватит для подготовки мероприятия.

«Хорошие площадки бронируют за полгода, и позже они могут быть уже разобраны. И придётся варьировать дни недели, когда можно устроить свадьбу», — пояснила эксперт.

Аналитики онлайн-сервиса услуг YouDo.com ранее пришли к выводу, что в среднем стоимость комплекса услуг всех свадебных подрядчиков в 2021 году составляет 300 тыс. рублей.