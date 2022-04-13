Психолог Стручаев рассказал, как у человека появляются фобии

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Человеку присущ естественный, невротический и фобический виды страхов — последний может сохраняться на протяжении длительного времени, заявил практикующий психолог Роман Стручаев.
Психолог Стручаев рассказал, как у человека появляются фобии
  • Gettyimages.ru
  • © Tinnakorn Jorruang / EyeEm

«В своей практике я часто спрашиваю пациентов: «Что вы чувствуете? Как вы боитесь?» И часто выясняется, что дело не в страхе, а в отвращении», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».

По словам психолога, обосновать появление любой фобии можно с использованием разных подходов — например, антропологического. Так, в случае с трипофобией причиной может быть нежелание получить телесный ущерб. 

Кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко отметила иррациональность природы страхов человека — нередко в их основе заложены воспоминания об опыте прежних поколений.

Семейный психолог Наталья Ничипорова ранее рассказала, как самостоятельно справиться с сильным стрессом и чувством беспомощности.

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