«Известия»: Госдума 18 мая намерена рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ

Госдума России 18 мая планирует в первом чтении рассмотреть законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта.

Отмечается, что авторы законопроекта предлагают наделить генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ в случае распространения ими недостоверной информации.

Генпрокуратуры направляет требование в Роскомнадзор, который должен незамедлительно и без решения суда, признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание.

«Речь как об иностранных медиа, работу которых могут прекратить в качестве ответной меры после блокировки российских СМИ в той или иной стране, так и об отечественных изданиях, если они будут распространять недостоверную информацию», — пишут «Известия».

Уточняется, что причиной для блокировки СМИ могут, в частности, стать размещение недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона.