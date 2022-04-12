«Известия»: Госдума 18 мая намерена рассмотреть законопроект о внесудебной блокировке СМИ
Отмечается, что авторы законопроекта предлагают наделить генпрокурора России и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ в случае распространения ими недостоверной информации.
Генпрокуратуры направляет требование в Роскомнадзор, который должен незамедлительно и без решения суда, признать регистрацию СМИ недействительной или прекратить действие лицензии на вещание.
«Речь как об иностранных медиа, работу которых могут прекратить в качестве ответной меры после блокировки российских СМИ в той или иной стране, так и об отечественных изданиях, если они будут распространять недостоверную информацию», — пишут «Известия».
Уточняется, что причиной для блокировки СМИ могут, в частности, стать размещение недостоверной информации о действиях Вооружённых сил России.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг YouTube идёт к тому, чтобы стать в России вне закона.