Депутат Госдумы Аксаков рассказал об обсуждении продления программы льготной ипотеки

В Госдуме обсуждается продление программы льготной ипотеки в июле 2022 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Продление льготной ипотеки в июле 2022 года обсуждается. При этом условия останутся такими же, как и те, что действуют на данный момент: жилищный кредит под 12% с ограничением по размеру займа в 12 млн рублей для столичных регионов и в 6 млн — для всех остальных субъектов», — рассказал Аксаков в интервью «Известиям».

Он отметил, что сегодня под эти суммы попадает более 80% квартир массмаркета.

«Через сохранение ставки на достаточно высоком уровне 12% программа сама по себе будет становиться всё более рыночной по мере снижения ключевой ставки», — заключил Аксаков.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что решение по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов России принято и находится у него на подписи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении ставки по льготной ипотеке с 7 до 12%.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на квартиры в России.