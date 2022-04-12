Минтруд разработал стандарты социальной адаптации безработных на рынке труда

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Минтруд разработал новые стандарты по социальной адаптации на рынке безработных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтруд разработал новые стандарты работы центров занятости по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, содействию началу их предпринимательской деятельности», — приводит РИА Новости заявление.

Уточняется, что министерство также подготовило документы по обучению женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и желающих выйти на работу пенсионеров.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 июля принять дополнительные меры поддержки ряда безработных.

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