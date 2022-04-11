В МЧС подтвердили гибель трёх человек в результате взрыва газа в Ступине
- РИА Новости
«В результате взрыва, по предварительной информации, пострадали 22 человека, из них трое погибших», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, при взрыве повреждены девять квартир, четыре из них разрушены полностью.
По информации МЧС, на 15:30 шесть человек госпитализированы, 13 человек на амбулаторном лечении.
В жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине произошёл взрыв бытового газа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв контролирует ситуацию, он поручил организовать размещение эвакуированных жильцов.