Невролог Гайфутдинов назвал категории людей из группы риска по развитию болезни Паркинсона

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов рассказал о людях, которые находятся в группе риска по развитию болезни Паркинсона.

«Есть группы риска — учителя и врачи, люди, у которых чрезвычайно высокий самоконтроль, они пример для подражания, контролируют свои эмоции, занимаются самоподавлением. С возрастом они имеют несколько повышенную частоту риска болезни Паркинсона», — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Гайфутдинов добавил, что чем раньше на болезнь обращают внимание, тем больше вероятность её купирования. К ранним признакам недуга относится появление ассиметричного тремора в одной конечности.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что кофе обладает превентивным эффектом и снижает риск развития болезни Паркинсона.