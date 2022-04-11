Невролог Гайфутдинов назвал категории людей из группы риска по развитию болезни Паркинсона
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«Есть группы риска — учителя и врачи, люди, у которых чрезвычайно высокий самоконтроль, они пример для подражания, контролируют свои эмоции, занимаются самоподавлением. С возрастом они имеют несколько повышенную частоту риска болезни Паркинсона», — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Гайфутдинов добавил, что чем раньше на болезнь обращают внимание, тем больше вероятность её купирования. К ранним признакам недуга относится появление ассиметричного тремора в одной конечности.
Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что кофе обладает превентивным эффектом и снижает риск развития болезни Паркинсона.