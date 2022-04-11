В Госдуме прокомментировали внесение ряда российских авиакомпаний в чёрный список ЕС

Член комитета Госдумы России по транспорту Андрей Колесник прокомментировал известие о том, что Еврокомиссия включила 21 российскую авиакомпанию в свой чёрный список по авиационной безопасности.

Своим мнением он поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

«Совещания планируются, но они же печатают эти меры как пирожки горячие. Мы должны начать уже тоже вносить ответные меры до того, как это нам прилетит. Мы уже сделали, уже не летят через нашу страну, терпят убытки. Тут уже у кого мизинец дрогнет, просто так никто не отменит этих санкций. Полёты в Калининград уже в чёрном списке — ничего, нашли выход», — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств. Позднее данный запрет был введён в отношении ещё нескольких стран.