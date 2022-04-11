Иммунолог Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ.
Иммунолог Крючков рассказал подробности о штамме коронавируса ХЕ
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«По свойствам, есть вероятность, что он будет на 10% заразнее ВА.2 — самый заразный подвид на сегодняшний день... Кроме этого, никаких особых отличий от ВА.2 не наблюдается», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, прямого проникновения нового вида коронавируса в Россию не будет.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок высказался о новом подтипе штамма коронавируса «омикрон», выявленном в китайской провинции Цзянсу.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о штамме коронавируса ХЕ.

По его словам, необходимо подождать более полных данных о новом штамме.

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