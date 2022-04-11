Депутат Черняк объяснил важность принятого в Крыму закона касательно госнаград

Депутат Госдумы, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк прокомментировал в беседе с RT принятие Госсоветом Крыма закона, который позволяет лишать крымских государственных наград лиц, которые дискредитируют полуостров и Россию.

«На гербе Крыма написано: «Процветание в единстве». Поэтому те люди, которые сейчас пытаются заработать денег и получить какие-то блага от Америки, Англии и Евросоюза, — это не те люди, которые смогут развивать Крым так, как это должно быть», — сказал депутат.

По его мнению, данное решение можно назвать «абсолютно правильным шагом».

«Люди недостойны носить на груди ордена Крыма, когда они выступают против Республики и против России», — добавил Черняк.

Ранее стало известно, что в Госсовете Крыма приняли закон, позволяющий лишать крымских государственных наград лиц, которые дискредитируют Республику Крым и Россию.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что все, кто ведёт антироссийскую деятельность, должны быть лишены крымских наград и почётных званий.