Омские студенты собрали более 1,5 тонны гумпомощи для жителей Донбасса

Центры приёма вещей и продуктов #МыВместе, открытые на базе шести омских колледжей, собрали более 1,5 т гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

Участие в работе центров принимают волонтёры и студенты, а также педагогические работники, сотрудники колледжей, юнармейские отряды и советы ветеранов колледжей.

«Благодаря неравнодушию собрано более 1500 кг гуманитарной помощи. Состоялась уже третья передача товаров на склад из центров для дальнейшей маршрутизации на Донбасс», — заявила заместитель министра образования Омской области Елена Корчагина.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.