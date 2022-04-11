Суд вынесет приговор жителю Симферополя по делу об убийствах в 2014-м и 2016 году

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В Симферополе суд вынесет приговор жителю города, обвиняемому в совершении убийств в 2014-м и 2016 году.
Суд вынесет приговор жителю Симферополя по делу об убийствах в 2014-м и 2016 году
  • РИА Новости

Установлено, что в 2014 году злоумышленник убил знакомого, у которого намеревался приобрести автомобиль BMW X5.

Также получены данные о том, что в 2016 году он убил ещё одного своего знакомого, проживавшего на улице Балаклавской в Симферополе.

«На основании вердикта присяжных заседателей судом в ближайшее время будет постановлен приговор», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу суда.

Как сообщает агентство «Крыминформ», присяжные сочли подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. 

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