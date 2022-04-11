Бутина сообщила об итогах проверки Минпросвещения линейки учебных пособий марки Starlight

Минпросвещения России по запросу члена думского комитета по международным делам Марии Бутиной отправило линейку учебных пособий марки Starlight на рассмотрение в научно-методический совет по учебникам.

«Помните, ко мне поступало обращение от подписчицы Евгении по поводу содержания школьных учебников по английскому языку марки Starlight? Докладываю. В соответствии с моим запросом, Минпросвещения РФ отправило всю линейку учебных пособий на рассмотрение в Научно-методический совет учебников», — написала она в Telegram.

По её словам, после экспертизы на соответствие ФГОС АО «Издательство «Просвещение» приняло решение об удалении из учебника по английскому языку автора К.М. Барановой упоминания об организации Amnesty International и её сайта.