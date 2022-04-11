Бутина сообщила об итогах проверки Минпросвещения линейки учебных пособий марки Starlight

Короткая ссылка
Минпросвещения России по запросу члена думского комитета по международным делам Марии Бутиной отправило линейку учебных пособий марки Starlight на рассмотрение в научно-методический совет по учебникам.
Бутина сообщила об итогах проверки Минпросвещения линейки учебных пособий марки Starlight
  • Gettyimages.ru

«Помните, ко мне поступало обращение от подписчицы Евгении по поводу содержания школьных учебников по английскому языку марки Starlight? Докладываю. В соответствии с моим запросом, Минпросвещения РФ отправило всю линейку учебных пособий на рассмотрение в Научно-методический совет учебников», — написала она в Telegram.

По её словам, после экспертизы на соответствие ФГОС АО «Издательство «Просвещение» приняло решение об удалении из учебника по английскому языку автора К.М. Барановой упоминания об организации Amnesty International и её сайта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить