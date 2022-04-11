В Москве установили и реконструировали более 30 светофоров в марте

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за март установили в Москве шесть новых светофоров, ещё 25 реконструировали.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Один из эффективных способов снизить количество аварий — установить новые светофоры на участках с интенсивным автомобильным и пешеходным движением... По регулируемым переходам ежедневный маршрут жителей станет проще и безопаснее», — приводятся в материале слова главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, до конца года новые светофоры появятся в каждом округе Москвы. Их разместят более чем по 200 адресам.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».