В Москве установили и реконструировали более 30 светофоров в марте

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Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за март установили в Москве шесть новых светофоров, ещё 25 реконструировали.
В Москве установили и реконструировали более 30 светофоров в марте
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Один из эффективных способов снизить количество аварий — установить новые светофоры на участках с интенсивным автомобильным и пешеходным движением... По регулируемым переходам ежедневный маршрут жителей станет проще и безопаснее», — приводятся в материале слова главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, до конца года новые светофоры появятся в каждом округе Москвы. Их разместят более чем по 200 адресам.

Ранее ФАН сообщало, что в Ингушетии появилась возможность оплатить проезд в транспорте картой «Тройка».

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