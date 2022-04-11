Невролог Гусева рассказала о признаках стресса и способах борьбы с ним

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, заведующая кафедрой арт-терапии Института междисциплинарной медицины Мария Гусева рассказала, как помочь себе и близким справиться с переживаниями.

«Наилучший способ — заняться наконец реализацией своих творческих идей. Тех самых, которые мы всегда откладываем на потом. Меньше реагировать на внешние раздражители и, самое главное, слухи», — посоветовала специалист в беседе с kp.ru.

Гусева также назвала признаки хронического стресса, среди которых нарушение сна, изменение пищевого поведения (переедание или потеря аппетита), скачки артериального давления, изменения на коже по типу нейродермита, боли в животе и другие.

По словам специалиста, тревожность помогают снимать аутотренинг, медитации, дозированная физическая нагрузка, а также препараты на основе пустырника и валерьяны.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.