Невролог Гусева рассказала о признаках стресса и способах борьбы с ним
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«Наилучший способ — заняться наконец реализацией своих творческих идей. Тех самых, которые мы всегда откладываем на потом. Меньше реагировать на внешние раздражители и, самое главное, слухи», — посоветовала специалист в беседе с kp.ru.
Гусева также назвала признаки хронического стресса, среди которых нарушение сна, изменение пищевого поведения (переедание или потеря аппетита), скачки артериального давления, изменения на коже по типу нейродермита, боли в животе и другие.
По словам специалиста, тревожность помогают снимать аутотренинг, медитации, дозированная физическая нагрузка, а также препараты на основе пустырника и валерьяны.
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