Заммэра Москвы Ликсутов: нелегальных таксистов в столице не будет

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что у города есть все необходимые инструменты для того, чтобы не допустить появления «теневого» сегмента на таксомоторном рынке.
Заммэра Москвы Ликсутов: нелегальных таксистов в столице не будет
  • РИА Новости

«Мы с правоохранительными органами будем пресекать любую нелегальную деятельность, будь то таксист или перевозчик автобуса. Мы не допустим какого-то увеличения «бомбил», у нас всё для этого есть: камеры на дорогах, взаимодействие с органами правопорядка. Никаких нелегальных таксистов в Москве не будет», — сказал Ликсутов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области упростили процедуру выдачи разрешений на работу такси для индивидуальных предпринимателей.

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