В Роспотребнадзоре напомнили о правилах гигиены при приготовлении пищи

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Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, что фрукты и овощи нужно обязательно мыть перед употреблением в пищу, даже если их кожура несъедобна.
В Роспотребнадзоре напомнили о правилах гигиены при приготовлении пищи
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«Овощи и фрукты нужно обрабатывать максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесённое на них. Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура (апельсины, мандарины, бананы), эти продукты лучше промывать горячей водой», — сказала Раева в беседе с радио Sputnik.

Что касается мяса и рыбы, то их можно не мыть перед приготовлением, потому что при термической обработке все бактерии погибают, отметила специалист.

Однако после приготовления таких продуктов стоит продезинфицировать рабочие поверхности, а также тщательно вымыть руки, чтобы исключить контакт с возбудителями инфекционных заболеваний, которые могли остаться в том числе на предметах обихода.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.

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