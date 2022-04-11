В Приморском крае намерены ликвидировать памятник природы

В Приморье комиссия по созданию, изменению границ или упразднению особо охраняемых природных территорий России (ООПТ) краевого значения решила ликвидировать памятник природы «Лиман реки Раздольная», заявил представитель регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщает РИА Новости, памятник природы краевого значения планируется ликвидировать для туристического освоения территории.

Амурский филиал WWF выступил против этой инициативы, так как состояние природного памятника является удовлетворительным и вести на его территории экономическую деятельность нужно с учётом необходимости сохранения существующих экосистем.

Ранее в Тульской области создали ещё две особо охраняемые природные территории.