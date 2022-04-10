Депутат Шеремет назвал дикостью заявление Борреля об украинском кризисе

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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал дикостью заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.

«Западные политики... в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять: рано или поздно это пламя дойдёт до них», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, ЕС и НАТО заинтересованы в превращении Украины в «чёрную зону», и пытаются также втянуть Россию в длительный военный конфликт.

«Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы», — заявил Шеремет.

Ранее Боррель в своём Twitter по итогам визита на Украину написал, что разрешением украинского кризиса станет «победа на поле боя».

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