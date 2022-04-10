Депутат Шеремет назвал дикостью заявление Борреля об украинском кризисе

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал дикостью заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который выступил за продолжение боевых действий на Украине.

«Западные политики... в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять: рано или поздно это пламя дойдёт до них», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению депутата, ЕС и НАТО заинтересованы в превращении Украины в «чёрную зону», и пытаются также втянуть Россию в длительный военный конфликт.

«Поставляя оружие на Украину, западные страны продолжают пособничать нацистам, при этом используя украинский народ как разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы», — заявил Шеремет.

Ранее Боррель в своём Twitter по итогам визита на Украину написал, что разрешением украинского кризиса станет «победа на поле боя».